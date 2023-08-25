Надежда Дубовицкая вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Надежда Дубовицкая. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая успешно преодолела квалификацию на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

Она пробилась в финальную часть соревнований по прыжкам в высоту. В лучшей попытке легкоатлетка показала 189 сантиметров. Этого хватило, чтобы войти в число финалисток мирового первенства.

Также в этом виде выступали еще две казахстанки. Однако Елизавете Матвеевой и Кристине Овчинниковой не удалось пробиться в финал.

Добавим, что финал соревнований по прыжкам в высоту состоится в ночь на 28 августа. Начало намечено на 00:05 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2034015-nadezhda-dubovitskaya-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-legkoy-atletike/