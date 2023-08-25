Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Надежда Дубовицкая вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Опубликовано:

Надежда Дубовицкая
Надежда Дубовицкая. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая успешно преодолела квалификацию на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

Она пробилась в финальную часть соревнований по прыжкам в высоту. В лучшей попытке легкоатлетка показала 189 сантиметров. Этого хватило, чтобы войти в число финалисток мирового первенства.

Также в этом виде выступали еще две казахстанки. Однако Елизавете Матвеевой и Кристине Овчинниковой не удалось пробиться в финал.

Добавим, что финал соревнований по прыжкам в высоту состоится в ночь на 28 августа. Начало намечено на 00:05 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2034015-nadezhda-dubovitskaya-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-legkoy-atletike/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.