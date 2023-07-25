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"Только хорошее настроение": атлетка Патрисия Мамона показала фото в открытом топе

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Патрисия Мамона
Патрисия Мамона. Фото: instagram.com/patriciamamona/

Обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 в тройном прыжке Патрисия Мамона на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок, на котором запечатлена в открытом белом топе и коротких шортах.

"Только хорошее настроение",- подписала фото спортсменка из Португалии.

Мамоне принадлежит национальный рекорд Португалии в тройном прыжке - 14, 65 метра. Главным же достижением в карьере легкоатлетки является второе место на Олимпийских игрых-2020 в Токио (Япония).

В 2016 году Патрисия выиграла чемпионат Европы. До этого, в 2012-м, она становилась второй на континентальном первенстве. Также она завоевывала "серебро" на ЧЕ в помещении. Мамона становилась призером различных международных турниров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2030038-tolko-horoshee-nastroenie-atletka-patrisiya-mamona-pokazala-foto-v-otkrytom-tope/

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