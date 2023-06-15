Чемпион мира попался на допинге: Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с заявлением

Арли Чонтей. Фото: wfrk.kz

Ряд казахстанских тяжелоатлетов сдали положительные допинг-пробы. Среди них чемпион мира (2021 год) Арли Чонтей. Казахстанская федерация выступила с заявлением.

"18 мая 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Республики Казахстан было получено уведомление от Казахстанского национального антидопингового центра о положительных результатах внесоревновательного допинг-контроля, взятого 17 апреля текущего года.

Таким образом, положительные результаты были выявлены у следующих спортсменов: Арли Чонтей, Екатерина Алякина, Денис Полубояринов, Алина Колиушко, Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы.

12 июня 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Республики Казахстан было получено уведомление от Международного тестингового агентства (ITA) о положительных результатах допинг-тестирования у атлета национальной сборной РК Артема Антропова. Проба была взята 12 мая, после выступления спортсмена на чемпионате Азии в Корее.

На текущий момент атлетами получены уведомления о нарушении антидопинговых правил. Окончательное решение по каждому из них будет вынесено по итогам полного расследования. Все вышеуказанные спортсмены временно отстранены от спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, для независимого расследование случившегося Федерация создала комиссию, куда вошли представители ФТА РК и регионов. На данном этапе расследования рассматриваются две основные версии: неумышленное употребление загрязненного спортивного питания и умышленное употребление спортсменами допинга. Для проверки взяты образцы спортивного питания и витаминов, которые атлеты принимали в период подготовки. Также для повторного исследования планируется вскрытие проб В.

Помимо расследования Федерацией предприняты следующие меры: направлены ходатайства в уполномоченный орган на освобождение от занимаемых должностей главных тренеров мужской и женской сборных команд; расширена и утверждена новая организационная структура Федерации с уклоном на антидопинговую работу; назначен новый генеральный секретарь Федерации",- говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале текущего года сразу 9 казахстанских спортсменов попались на допинге, их отстранили от соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2024970-snova-doping-federatsiya-tyazheloy-atletiki-kazahstana-vystupila-s-zayavleniem/