Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чемпион мира попался на допинге: Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с заявлением

Опубликовано:

Арли Чонтей
Арли Чонтей. Фото: wfrk.kz

Ряд казахстанских тяжелоатлетов сдали положительные допинг-пробы. Среди них чемпион мира (2021 год) Арли Чонтей. Казахстанская федерация выступила с заявлением.

"18 мая 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Республики Казахстан было получено уведомление от Казахстанского национального антидопингового центра о положительных результатах внесоревновательного допинг-контроля, взятого 17 апреля текущего года.

Таким образом, положительные результаты были выявлены у следующих спортсменов: Арли Чонтей, Екатерина Алякина, Денис Полубояринов, Алина Колиушко, Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы.

12 июня 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Республики Казахстан было получено уведомление от Международного тестингового агентства (ITA) о положительных результатах допинг-тестирования у атлета национальной сборной РК Артема Антропова. Проба была взята 12 мая, после выступления спортсмена на чемпионате Азии в Корее.

На текущий момент атлетами получены уведомления о нарушении антидопинговых правил. Окончательное решение по каждому из них будет вынесено по итогам полного расследования. Все вышеуказанные спортсмены временно отстранены от спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, для независимого расследование случившегося Федерация создала комиссию, куда вошли представители ФТА РК и регионов. На данном этапе расследования рассматриваются две основные версии: неумышленное употребление загрязненного спортивного питания и умышленное употребление спортсменами допинга. Для проверки взяты образцы спортивного питания и витаминов, которые атлеты принимали в период подготовки. Также для повторного исследования планируется вскрытие проб В.

Помимо расследования Федерацией предприняты следующие меры: направлены ходатайства в уполномоченный орган на освобождение от занимаемых должностей главных тренеров мужской и женской сборных команд; расширена и утверждена новая организационная структура Федерации с уклоном на антидопинговую работу; назначен новый генеральный секретарь Федерации",- говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале текущего года сразу 9 казахстанских спортсменов попались на допинге, их отстранили от соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2024970-snova-doping-federatsiya-tyazheloy-atletiki-kazahstana-vystupila-s-zayavleniem/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.