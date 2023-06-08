Казахстан завоевал 11 медалей на юниорском чемпионате Азии по легкой атлетике

Анастасия Колода, Акбаян Нурмамет, Ясмина Токсанбаева. Фото: qazathletics.kz

В Йечхоне (Южная Корея) завершился юниорский чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Казахстана отметилась на турнире 11 завоеванными медалями, передает NUR.KZ.

Ни одному из казахстанских атлетов не удалось занять первое место. При этом в активе сборной пять серебряных наград. Вторыми стали Валерия Сафонова (тройной прыжок), Акбилек Куралбай (3000 метров с препятствиями), Акбаян Нурмамет (800, 1500 метров), а также женская эстафетная команда 4 по 400 метров.

С "бронзой" завершили турнир Анастасия Рыпакова (прыжки в длину), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 10000 метров), Айна Болатбеккызы (3000 метров), Кристина Ермола (100 метров с барьерами), Виктория Поправкина (тройной прыжок), Анастасия Колода (400 метров).

В медальном зачете Казахстан расположился на 11 месте. Лидером же стала сборная Японии, завоевав 23 медали (14 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2023927-kazahstan-zavoeval-11-medaley-na-yuniorskom-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/