Дочь Ольги Рыпаковой отметилась медалью чемпионата Азии по легкой атлетике

Анастасия Рыпакова. Фото: Алексей Губанов

В Йечхоне (Южная Корея) продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике среди юниоров. Одной из медалей турнира отметилась Анастасия Рыпакова, передает NUR.KZ.

Спортсменка принесла команде бронзовую награду. Она стала третьей в соревнованиях по прыжкам в длину.

В лучшей попытке Анастасия показала 5,90 метра. Победу одержала спортсменка из Китая Инин Хуан - 6,24 метра. На втором месте завершила выступление Сусмита из Индии, показав 5,96.

Отметим, что 18-летняя Анастасия является дочерью олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.В 2021 году она смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

В активе сборной в данный момент четыре награды: три "бронзы" и одно "серебро".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2023551-doch-olgi-rypakovoy-zavoevala-medal-chempionata-azii/