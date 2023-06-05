Казахстан завоевал еще две медали юниорского чемпионата Азии по легкой атлетике

Анастасия Колода, Акбаян Нурмамет, Ясмина Токсанбаева. Фото: qazathletics.kz

Сборная Казахстана успешно завершила второй день юниорского чемпионата Азии в Йечхоне (Южная Корея). Наши атлеты отметились тремя наградами, передает NUR.KZ.

Напомним, сначала Ясмина Токсанбаева финишировала третьей в спортивной ходьбе на 10000 метров.

Также бронзовую медаль завоевала Анастасия Колода, показав третий результат в финальном забеге на 400 метров с барьерами.

Наконец, Акбаян Нурмамет принесла Казахстану первое "серебро". Она успешно выступила в беге на 800 метров.

Таким образом, в копилке сборной три награды. В медальном зачете лидирует Япония. У команды 12 наград, восемь из которых являются золотыми.

Континентальное первенство завершится 7 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2023490-kazahstan-zavoeval-esche-dve-medali-yuniorskogo-chempionata-azii-po-legkoy-atletike/