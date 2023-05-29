Легкоатлетка Надежда Дубовицкая выиграла "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Надежда Дубовицкая. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

В Рабате (Марокко) состоялся этап легкоатлетического турнира "Бриллиантовая лига". На пьедестал почета попала казахстанка Надежда Дубовицкая, передает NUR.KZ.

Спортсменка успешно выступила в соревнованиях по прыжкам в высоту. В лучшей попытке она показала 1,87 метра. Данный результат принес ей бронзовую медаль.

Первое место заняла украинка Ярослава Магучих - 2,01 метра. Серебряную медаль завоевала Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 метра.

Также на третьем месте завершила выступление Ангелина Топич из Сербии. Она показала точно такой же результат, как и у Дубовицкой.

Добавим, что Надежда Дубовицкая на чемпионате мира-2022 в помещении отметилась бронзовой медалью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2022415-legkoatletka-nadezhda-dubovitskaya-vyigrala-bronzu-na-etape-brilliantovoy-ligi/