Определился состав команды Казахстана по тяжелой атлетике на участие в чемпионате Азии

Арли Чонтей. Фото: wfrk.kz

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате Азии в Чинджу (Южная Корея). Страну представят 20 спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации.

Тренерский штаб выбрал следующих спортсменов:

Мужчины

Арли Чонтей (55 кг)

Отепберген Алиев (61 кг)

Анатолий Савельев (67 кг)

Алексей Чуркин (73 кг)

Еламан Сейтказы (81 кг)

Асылжан Бектай (89 кг)

Сергей Петрович (89 кг)

Нургиса Адилетулы (102 кг)

Артем Антропов (102 кг)

Андос Самарканов (109 кг)

Женщины

Айнур Абдикалыкова (45 кг)

Екатерина Алякина (55 кг)

Алина Колиушко (59 кг)

Карина Горичева (64 кг)

Арай Нурлыбекова (76 кг)

Аиша Омарова (81 кг)

Айым Есжанова (81 кг)

Динара Кыпшакбай (87 кг)

Айсамал Сансызбаева (87+ кг)

Любовь Ковальчук (87+кг)

Добавим, что континентальное первенство пройдет с 3 по 13 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2018062-opredelilsya-sostav-komandy-kazahstana-po-tyazheloy-atletike-na-uchastie-v-chempionate-azii/