"Королева королев": Юлия Левченко показала фото в спортивном купальнике

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Представительница сборной Украины по легкой атлетике, обладательница серебряной медали чемпионата мира Юлия Левченко вызвала бурю эмоций у подписчиков новыми фотографиями, передает NUR.KZ.

Спортсменка на своей странице в Instagram выложила серию снимков, на которых она запечатлена на фоне стадиона в спортивном купальнике. Фолловеры титулованной легкоатлетки не оставили ее без внимания, осыпав комплиментами: "Королева королев", "Прекрасная", "Влюблен", "10 из 10", "Шикарная", "Величественная".

Юлия Левченко является прыгуньей в высоту. Одним из главных достижений в ее карьере является серебряная медаль, которую она завоевала на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

В 2014 году Левченко стала победительницей юношеских Олимпийских игр в китайском Нанкине. Также в ее коллекции наград есть "серебро" и "бронза" чемпионата Европы в помещении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2016010-koroleva-korolev-yuliya-levchenko-pokazala-foto-v-sportivnom-kupalnike/