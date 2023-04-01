Казахстанский штангист отметился впечатляющим достижением на чемпионате мира

Никита Абдрахманов. Фото: iwf.net

В Дурресе (Албания) завершился юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. В рамках турнира казахстанец Никита Абдрахманов отметился уникальным достижением, передает NUR.KZ.

Штангист стал победителем мирового первенства в весовой категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 369 килограммов.

Ему удалось превзойти результаты самой тяжелой категории - свыше 102 килограммов. Ее победитель в лице грузина Иракли Векуа показал 320 кг. Казахстанец поднял сразу на 49 килограммов больше.

Более того, в рамках турнира никто больше Абдрахманова поднять не смог. Свою победу он прокомментировал коротко: "Я могу лучше".

Напомним, что сборная Казахстана завершила ЧМ с четырьмя медалями. Обладателем "золота", кроме Никиты Абдрахманова, стал Ерасыл Саулебеков, а Нурдос Сабыр финишировал вторым. Также с "серебром" завершила турнир и Таисия Алексеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2015030-kazahstanskiy-shtangist-otmetilsya-vpechatlyayuschim-dostizheniem-na-chempionate-mira/