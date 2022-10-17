Айзада Муптильда завоевала золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Айзада Муптильда. Фото: wfrk.kz

В заключительный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн) казахстанка Айзада Муптильда поднялась на первую ступень пьедестала, передает NUR.KZ.

Она стала первой в весовой категории свыше 87 килограммов. В сумме двоеборья Муптильда подняла 277 (120+157) килограммов.

Серебряную медаль завоевала Нурул Акмал (Индонезия) - 267 (114+153) килограммов. Третьей завершила выступление казахстанка Любовь Ковальчук - 266 (115+151) килограммов.

Добавим, что также золотые медали на ЧА завоевали Зульфия Чиншанло и Асылжан Бектай. Вторыми стали Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова. Бронзовые награды в активе Айши Омаровой и Артема Антропова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1993062-ayzada-muptilda-zavoevala-zolotuyu-medal-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/