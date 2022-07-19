Спортсменка потеряла сознание после финиша на ЧМ по легкой атлетике

World Athletics. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Шведская легкоатлетка Каролина Викстрем потеряла сознание после финиша марафона на чемпионате мира по легкой атлетике (США), сообщает Чемпионат.

Спортсменке тут же оказали помощь врачи. Викстрем в итоге финишировала на 25-м месте. По словам врача шведской сборной, легкоатлетка потратила все силы на дистанцию, но теперь она уже чувствует себя лучше.

Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Ее результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979135-sportsmenka-poteryala-soznanie-posle-finisha-na-chm-po-legkoy-atletike/