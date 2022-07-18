Полиция задержала американского тренера на ЧМ по легкой атлетике

World Athletics. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США) полиция задержала американского тренера Рана Райдера, сообщает The Guardian.

Райдер, не получив разрешения, находился в зоне разминки перед финальным забегом на 100 м у мужчин. Ранее его аккредитация была аннулирована из-за расследования по делу о сексуальных домогательствах.

В начале охрана попросила тренера удалиться, но после его отказа вызвала полицию.

"Увидев приближающихся полицейских, он покинул площадку. За ее пределами его задержала полиция и предупредила, что если он попробует пройти туда вновь, то будет арестован за незаконное проникновение", – сообщили в World Athletics.

Среди подопечных Райдера – Марвин Брэйси и Трэйвон Бромелл, которые взяли на 100-метровке серебро и бронзу соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979036-politsiya-zaderzhala-amerikanskogo-trenera-na-chm-po-legkoy-atletike/