World Athletics продлила отстранение российских спортсменов

World Athletics. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение российских легкоатлетов до ноября, сообщает Р-Спорт.

"Три ключевых элемента были поддержаны советом World Athletics в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению.

Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1978752-world-athletics-prodlila-otstranenie-rossiyskih-sportsmenov/