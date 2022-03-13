Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт вернулась к тренировкам после болезни

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт возобновила подготовку к сезону после болезни, передает NUR.KZ.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Первые дни тренировочных сборов закончились. Но я делаю это медленно после моей болезни" - написала Шмидт.
Напомним, что австралийский журнал Busted Coveragе признал Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Алиса - одна из самых популярных спортсменок Германии. На ее страницу в Instagram подписаны 2.7 млн пользователей.
Шмидт является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года. 23-летняя бегунья выступает за немецкий клуб "СК Потсдам".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1960448-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-alisa-shmidt-vernulas-k-trenirovkam-posle-bolezni/