Симона Байлз признана спортсменкой года по версии журнала Time

Симона Байлз. Фото: Elsa/Getty Images

Американская гимнастка Симона Байлз названа журналом Time "спортсменкой года". На Олимпиаде в Токио она завоевала серебро в командных соревнованиях и бронзу в упражнениях на бревне. Однако из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве Байлз не выступила в четырех других дисциплинах, пишет ТАСС.

В текущем году Байлз так же запомнилась участием в громком скандале. Вместе с Александрой Райсман, Маккайлой Марони, а также чемпионкой мира Маргарет Николз они обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела Лоуренса Нассара.

Он с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике, а также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

Байлз 24 года, она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1946276-simona-baylz-priznana-sportsmenkoy-goda-po-versii-zhurnala-time/