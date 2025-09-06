Известная футболистка похвасталась пышными формами в пиджаке с глубоким декольте
30-летняя российская футболистка Ксения Коваленко поделилась с подписчиками горячими кадрами новой фотосессии в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.
"Не Париж конечно, но тоже неплохо", - подписала полузащитница ЦСКА новые фото.
Ксения позировала на свежем воздухе в строгом, но сексуальном наряде.
Для фотосессии Коваленко оделась в костюм молочного цвета, состоящий из приталенного пиджака с глубоким декольте и очень короткой юбки, которые позволил продемонстрировать красивую грудь и стройные ноги.
Пикантной деталью стало отсутствие блузки или топа.
"Шик", "Очень красивая девушка", "Сладкая", "Ну красота", - писали фанаты.
По информации 24СМИ, Ксения родилась в 1995 году в городе Аксу в Казахстане, однако в раннем детстве перебралась в Новокузнецк.
Сначала Коваленко занималась волейболом и баскетболом, однако ее все время тянуло на футбольное поле.
В восемь лет Коваленко пошла в местную секцию по мини-футболу. В 14 лет получила серьезную травму, но продолжила играть в футбол.
Повзрослевшую спортсменку пригласили играть в кемеровский "Кузбасс», где она в одном из матчей оформила восемь голов, установив рекорд Первой лиги.
В 16 лет ее начали вызывать в молодежную сборную России.
В 2016 году она впервые стала чемпионкой России в составе химкинского клуба "Россиянка". Год спустя эта команда объединилась со столичным ЦСКА, и с тех пор Ксения играла в составе армейцев.
