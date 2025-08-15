Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев снялся в казахстанском сериале

Легенда казахстанского бокса принял участие в съёмках первой спортивной драмы о профессиональном боксе в Казахстане в сериале Unico Play «Тренер Аға», передает корреспондент NUR.KZ.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев появился в эпизодической роли-камео в сериале «Тренер Аға», съёмки которого проходят в Караганде и Пришахтинске. Караганда — не только историческая родина казахстанского бокса, но и родной город самого Сапиева.

«Когда мне предложили сняться в “Тренер Аға“, я даже не раздумывал. Этот проект говорит о том, что близко мне самому: о спорте как способе преодоления, о молодых ребятах, ищущих свой путь, и о роли тренеров, которые помогают не только в зале, но и в жизни.

Экранизация спортивных историй — это не просто шоу. Это вклад в популяризацию спорта. Если хотя бы один подросток после просмотра захочет заняться боксом — значит, мы не зря всё это делаем», — говорит Сапиев.

«Тренер Аға» станет первым художественным сериалом о профессиональном боксе в Казахстане, который выйдет осенью 2025 года в онлайн-кинотеатре Unico Play. Драма посвящена теме наставничества, мужского взросления и спортивного пути. Главный герой — бывший боксёр Дархан становится наставником для группы подростков из неблагополучных районов, готовя их к чемпионату и одновременно помогая выбраться из трудной среды.

Напомним, в 2021 году вышел документальный фильм "Боксер" режиссера Акана Сатаева, который основан на биографии Олимпийского чемпиона 2012 года Серика Сапиева.

