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    Спорт
      Новости русской службы Би-би-си

      "Ему нужно, чтобы я была там". История Екатерины Усик, которая ездит на все поединки мужа

      Опубликовано:

      Александр и Екатерина Усик
      Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

      Соцсети облетело видео, как после победы над Даниэлем Дюбуа в Лондоне Александр Усик стоит на краю ринга и ищет взглядом жену - Екатерину Усик, а она продирается к нему сквозь толпу.

      Оригинал этого материала на украинском языке можно прочитать здесь.

      Они обнялись - и лишь после этого он пошел получать чемпионский пояс. "Ты - моя опора. Ты - мое все", - написал о ней Усик в инстаграме.

      Екатерина Усик ездит на все поединки мужа.

      "Ему нужно, чтобы я была там. Это моральная поддержка. Он слышит только меня. Мне это тяжело, но для него это важно", - объясняет Екатерина в интервью программе "Слава +".

      Ей приходилось ездить на бои мужа и беременной, и через несколько месяцев после рождения ребенка.

      37-летняя Екатерина Усик считает себя непубличным человеком, она редко дает интервью, но активно ведет инстаграм, где у нее более 300 тыс. подписчиков.

      В соцсети Екатерина публикует снимки мужа и детей, свои фотосессии, войну, а недавно перепостила историю о протестах в Киеве против нового закона о переподчинении Национального антикоррупционного бюро Украины генеральному прокурору.

      Знакомство в Крыму

      Екатерина Усик, в девичестве Хмелевская, родилась в российском Красноярске. Затем семья переехала в Крым. Ее мама работала учительницей, отец - таксистом.

      С Александром Усиком они познакомились в Симферополе, когда Екатерине было 15 лет.

      "Сначала мы были друзьями… Со временем он стал моей первой любовью", - вспоминает в интервью Екатерина и рассказывает, как во время одного из первых свиданий он подарил ей розу за 5 гривен.

      Екатерина и Александр вместе 20 лет, из них 15 - в браке.

      Пара воспитывает четверых детей - 15-летнюю Лизу, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Машу.

      Екатерина Усик сейчас живет в Киеве с дочерями.

      Двое сыновей вместе с родителями Екатерины живут в Испании.

      "Они в безопасности. Учат языки. Старшая дочь категорически не хочет никуда уезжать, ведь здесь ее любимая школа, подружки и спорт", - говорит Екатерина.

      Уже много лет семья живет на расстоянии из-за тренировок и соревнований Александра.

      "Его по полгода не было дома. Я ждала. Мне не надоедало ждать… И до сих пор мы так живем", - рассказывает Екатерина.

      До 2014 года семья Усиков жила в Симферополе. После российской аннексии Крыма в 2014 году они переехали в Киев, хотя продолжали ездить к родственникам на полуостров.

      Родители Екатерины жили в Крыму до 2022 года.

      "Не скучаю по Симферополю. Всегда хотела в Киев. Всегда мечтала иметь свой бизнес, свое дело", - говорила Катя в одном из интервью.

      Если Александр Усик раньше избегал ответа на вопрос, чей Крым, говорил, что "Крым - Божий", то после 2022 года он обозначил свою позицию, заявив, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины.

      Неоднозначные заявления мужа о Крыме Екатерина Усик объясняла тем, что семье угрожали. Она рассказывала в интервью, что несколько лет назад ее мужу звонили неизвестные люди, требуя не признавать Крым украинским, иначе семье будет грозить опасность.

      О событиях 2014 года, когда произошла российская аннексия, Екатерина вспоминала в интервью "Правда ТУТ Львов": "Я ездила по Симферополю с украинским флагом на машине и помню, как люди на меня косо смотрели".

      В интервью изданию "Трибуна" она рассказывала, что в Крыму из-за флага ей угрожали взорвать машину.

      Бизнес в сфере недвижимости

      По словам Екатерины, она ведет дела семьи с помощью помощников и советников.

      Часть денег, полученных от спортивных достижений мужа, семья инвестирует в недвижимость. У Екатерины есть компания, которая сначала покупает недвижимость по выгодной цене, ремонтирует, затем перепродает.

      Жена чемпиона, который получает за свои поединки миллионные гонорары, одевается дорого: Schiaparelli, Herems, Dior, Balenciaga. Супруги Усики с размахом празднуют семейные праздники, где выступают известные украинские артисты Монатик, Виталий Козловский, Надя Дорофеева, Виктор Павлик, Ирина Билык.

      Екатерина Усик рассказывает, что обязанности в семье распределены следующим образом: Александр занимается спортом, она - домом, бытом, риэлторской компанией.

      "Он сосредоточен на работе. Он уезжает и знает, что дома все хорошо", - говорит она.

      При этом Александр в шутку называет себя "королем подкаблучников" и говорит, что мнение жены для него очень важно. Несколько лет назад из-за ее несогласия Александр Усик отказался от предложения поехать работать в США, потому что для семьи это означало долгую разлуку.

      По его словам, супруга мотивировала его добиться успеха и без этой поездки.

      Екатерина говорит, что любит мужа, "но не растворяется в нем".

      "Мы уважаем свои границы. Любовь - это уважение", - говорит она.

      Когда в интервью ее спросили, как она относится к тому, что находится в тени Александра, она ответила, что ей этого достаточно, потому что она считает себя непубличным человеком.

      "Мне не нравится быть публичной, люблю заниматься своими делами, быть с детьми. Чтобы меня не видели. Но видят все равно", - рассказала Екатерина.

      Екатерина поделилась воспоминаниями о моменте, когда несколько лет назад у Александра, по ее словам, была звездная болезнь: "Я тогда ему объяснила, что мне такой человек не нужен… Его так понесло… Я очень уважаю себя… Я могу представить свою жизнь и без него. Я не пропаду".

      Александр и Екатерина Усики - верующие, соблюдают пост, ходят в храм вместе с детьми.

      "Саша очень верит в Бога, я тоже", - говорит Екатерина о важности религии в семье.

      Ранее Александра Усика критиковали за его приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата и за близкие отношения с ее предстоятелем митрополитом Онуфрием.

      Но недавно Усик после второй победы над Тайсоном Фьюри поднял над головой так называемую саблю Ивана Мазепы, которому русская церковь объявила анафему.

      Россияне в доме Усиков

      "С началом войны мы начали ценить друг друга еще больше", - говорит Екатерина о влиянии войны на их отношения.

      Начало полномасштабного российского вторжения семья встретила под Киевом. 24 февраля родные и друзья собрались на празднование дня рождения старшей дочери Усиков Елизаветы.

      Один из домов Усиков, расположенный в Ворзеле, был захвачен и поврежден россиянами. Они там жили.

      "Этому нет оправдания, когда люди в Крыму молчат, а здесь у нас убивают людей, детей… Мы разные. Мы никогда не были братьями и никогда не будем", - говорила Екатерина о россиянах в 2022 году.

      После начала полномасштабного вторжения Александр Усик ушел в тероборону, но потом полностью вернулся в спорт.

      Семья помогает украинской армии и гражданам, жертвуя на благотворительность миллионы гривен. Александр Усик давал деньги на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. В июле 2025 года перед боем с Дюбуа Усик вышел на тренировку в футболке с надписью "Free Azovstal defenders" ("Свободу защитникам Азовстали").

      Вместе с мужем Екатерина Усик также основала благотворительный фонд Usyk Foundation, который помогает украинцам во время войны против России.

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