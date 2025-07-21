Скандальная экс-футболистка взволновала соцсети фото в обтягивающем платье

Британская экс-футболистка Мадлен Райт поделилась горячими фото в облегающем наряде - снимки появились в профиле спортсменки в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дисциплина - любовь к себе", - подписала фото Мадлен.

На опубликованных кадрах она предстает в обтягивающем коричневом платье, которое подчеркивает формы бывшей футболистки.

"Шикарная девочка", "Потрясающая! Мечтаю когда-нибудь встретиться с тобой", "Очень элегантно", Невероятная, сногсшибательная", "Наша Мэдди, как всегда, лучше всех", - писали поклонники.

По информации Sport Express, в прошлом Мадлен Райт - игрок футбольной команды "Чарльтон Атлетик", сегодня она звезда соцсетей. Девушку выгнали из клуба за видео, на котором она пьет шампанское и вдыхает веселящий газ.

В 2021 году со скандалом ее выгнали из футбольного клуба. Футболистка признавалась, что уход из спорта дался ей тяжело - найти себя в футболе снова ей не удалось.

После завершения спортивной карьеры, она стала активно вести соцсети, а вскоре начала продавать свои интимные фото на одной из известных площадок для взрослых.

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