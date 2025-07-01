Легенде ММА сделали пересадку легких

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      Легенде ММА сделали пересадку легких

      Опубликовано:

      Бен Аскрен
      Бен Аскрен. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

      Экс‑чемпион Bellator и ONE, а также бывший боец UFC Бен Аскрен перенес двойную пересадку легких - легенда ММА в середине июня попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

      Аскрен был госпитализирован с острой формой пневмонии и помещен в реанимацию. А не так давно экс-боец UFC Чейл Соннен сообщал, что спортсмену требуется пересадка легких.

      Супруга Бена, Эми Аскрен, в соцсетях сообщила о проведенной операции.

      "Мы рады сообщить, что Бену была проведена двойная трансплантация легких. Мы бесконечно благодарны донору и его семье. Для Бена это начало новой жизни, каждый новый день для него - подарок судьбы. До сих пор не верится, что всего пять недель назад он был абсолютно здоров. Многое может измениться так быстро. Пожалуйста, продолжайте молиться за Бена, чтобы его организм принял новые легкие как свои собственные", - написала она.

      Стоит отметить, что на фоне ухудшения здоровья спортсмена в июне в Сети распространились слухи о смерти Аскрена, однако супруга бойца опровергла их.

      Как пишет "Чемпионат", неразбериха случилась из-за бразильского средневеса UFC Кайо Борральо, который опубликовал пост с соболезнованиями.

      По информации 24СМИ, Аскрен родился 18 июля 1984 года в городе Хартленд. С 6 лет он занимался вольной борьбой. После окончания школы Аскрен поступил в Университет Миссури и продолжил участвовать в турнирах. После череды неудач он несколько раз подряд стать победителем чемпионата NCAA, а после попытался отобраться на Олимпийские игры.

      Однако мечта юного борца не сбылась, и он решил попробовать себя в ММА. За свою карьеру он завоевал чемпионские пояса в престижных лигах Bellator и ONE. В 2018 году Бен Аскрен попал в UFC.

      Многим фанатам запомнилось его неудачное выступление против Хорхе Масвидаля - экс-чемпион был нокаутирован на пятой секунде поединка.

      Проведя еще один бой в рамках UFC, Аскрен завершил карьеру.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.