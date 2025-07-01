Легенде ММА сделали пересадку легких

Экс‑чемпион Bellator и ONE, а также бывший боец UFC Бен Аскрен перенес двойную пересадку легких - легенда ММА в середине июня попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Аскрен был госпитализирован с острой формой пневмонии и помещен в реанимацию. А не так давно экс-боец UFC Чейл Соннен сообщал, что спортсмену требуется пересадка легких.

Супруга Бена, Эми Аскрен, в соцсетях сообщила о проведенной операции.

"Мы рады сообщить, что Бену была проведена двойная трансплантация легких. Мы бесконечно благодарны донору и его семье. Для Бена это начало новой жизни, каждый новый день для него - подарок судьбы. До сих пор не верится, что всего пять недель назад он был абсолютно здоров. Многое может измениться так быстро. Пожалуйста, продолжайте молиться за Бена, чтобы его организм принял новые легкие как свои собственные", - написала она.

Стоит отметить, что на фоне ухудшения здоровья спортсмена в июне в Сети распространились слухи о смерти Аскрена, однако супруга бойца опровергла их.

Как пишет "Чемпионат", неразбериха случилась из-за бразильского средневеса UFC Кайо Борральо, который опубликовал пост с соболезнованиями.

По информации 24СМИ, Аскрен родился 18 июля 1984 года в городе Хартленд. С 6 лет он занимался вольной борьбой. После окончания школы Аскрен поступил в Университет Миссури и продолжил участвовать в турнирах. После череды неудач он несколько раз подряд стать победителем чемпионата NCAA, а после попытался отобраться на Олимпийские игры.

Однако мечта юного борца не сбылась, и он решил попробовать себя в ММА. За свою карьеру он завоевал чемпионские пояса в престижных лигах Bellator и ONE. В 2018 году Бен Аскрен попал в UFC.

Многим фанатам запомнилось его неудачное выступление против Хорхе Масвидаля - экс-чемпион был нокаутирован на пятой секунде поединка.

Проведя еще один бой в рамках UFC, Аскрен завершил карьеру.

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