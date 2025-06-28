"Богиня красоты": Камила Валиева очаровала фанатов фото в бикини

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась новыми фотографиями с отдыха. На них девушка предстала в ярком купальнике на фоне красочного пейзажа, передает NUR.KZ.

Новые снимки с отдыха 19-летняя фигуристка Камила Валиева опубликовала на своей странице в Instagram. Правда, где именно она отдыхает, не уточнила. Подписчики в комментариях разошлись во мнениях: одни считают, что в Италии, другие - в Испании, третьи - в Турции.

Спортсменка сделала несколько фото в ярко-розовом раздельном купальнике, который подчеркивал ее идеальную фигуру. На одном из фото Камила плывет по воде в живописном месте, лежа на спине и изящно разводя руки по сторонам.

На спортсменку подписаны 1,5 млн человек, которые писали ей восторженные комментарии.

"Расцвела в Италии", "Ослепительная красота", "Богиня красоты", "Девочка-мечта", "Камила прекрасна во всех своих проявлениях", "Наслаждайся там по полной и поскорее возвращайся на лед", - писали под фотографиями.

Спортсменка уже посетила несколько городов Италии - Венецию и Флоренцию. Она даже продемонстрировала двойной аксель на площади перед Миланским собором.

По информации РИА Новости Спорт, Камила Валиева - одна самых талантливых спортсменок за всю историю фигурного катания, обладательница неповторимого балетного стиля в этом виде спорта.

В 2020 году она выиграла юниорский чемпионат мира и финал юниорского Гран-при. В олимпийском сезоне-2021/22 она победила на чемпионатах России и Европы, затем заняла первое место в командных соревнованиях в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Всех последних титулов фигуристку лишили после вынесения ей решения о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.