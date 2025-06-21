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    Спорт

      "Богиня": жена Месси порадовала фанатов горячим фото в бикини

      Опубликовано:

      Антонелла Рокуццо
      Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

      Жена аргентинского футболиста Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, показала сочную фигуру в крошечном бикини - 37-летняя модель поделилась фото с отдыха, передает NUR.KZ.

      Снимок жена легенды футбола выложила на своей странице в Instagram.

      37-летняя Антонелла снялась на пляже, зайдя по колено в море. Из одежды на красавице было лишь черное крошечное бикини, украшенное стразами - модель похвасталась подтянутой фигурой и сочными формами.

      "Богиня", "Красотка", "Наслаждение смотреть на тебя", "Ребята, аккуратнее в выражениях, это все же жена Месси", "А почему Лео сам не комментирует?" - писали фанаты.

      Как пишет "Чемпионат", Месси знаком со своей женой с раннего детства. Впервые Лионель увидел Антонеллу в пять лет. Девочка была двоюродной сестрой его лучшего друга Лукаса Скальи. Дети проводили много времени вместе - они играли, бегали, дурачились, гостили друг у друга.

      Сообщается, что все это время маленький Лео был влюблен в сестру своего друга.

      Позже Месси переехал и строил свою карьеру, а Антонелла в университете начала встречаться с молодым человеком, который погиб в ДТП.

      Узнав о беде, Лео бросил все дела и приехал к Антонелле. С тех пор они больше не расставались.

      В ноябре 2012-го у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Три года спустя на свет появился еще один мальчик - Матео. И, наконец, в октябре 2017-го футболист повел возлюбленную под венец.

      Позже на свет появился еще один мальчик.

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