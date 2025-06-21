"Богиня": жена Месси порадовала фанатов горячим фото в бикини

Жена аргентинского футболиста Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, показала сочную фигуру в крошечном бикини - 37-летняя модель поделилась фото с отдыха, передает NUR.KZ.

Снимок жена легенды футбола выложила на своей странице в Instagram.

37-летняя Антонелла снялась на пляже, зайдя по колено в море. Из одежды на красавице было лишь черное крошечное бикини, украшенное стразами - модель похвасталась подтянутой фигурой и сочными формами.

"Богиня", "Красотка", "Наслаждение смотреть на тебя", "Ребята, аккуратнее в выражениях, это все же жена Месси", "А почему Лео сам не комментирует?" - писали фанаты.

Как пишет "Чемпионат", Месси знаком со своей женой с раннего детства. Впервые Лионель увидел Антонеллу в пять лет. Девочка была двоюродной сестрой его лучшего друга Лукаса Скальи. Дети проводили много времени вместе - они играли, бегали, дурачились, гостили друг у друга.

Сообщается, что все это время маленький Лео был влюблен в сестру своего друга.

Позже Месси переехал и строил свою карьеру, а Антонелла в университете начала встречаться с молодым человеком, который погиб в ДТП.

Узнав о беде, Лео бросил все дела и приехал к Антонелле. С тех пор они больше не расставались.

В ноябре 2012-го у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Три года спустя на свет появился еще один мальчик - Матео. И, наконец, в октябре 2017-го футболист повел возлюбленную под венец.

Позже на свет появился еще один мальчик.