"Богиня": жена Месси порадовала фанатов горячим фото в бикини
Опубликовано:
Жена аргентинского футболиста Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, показала сочную фигуру в крошечном бикини - 37-летняя модель поделилась фото с отдыха, передает NUR.KZ.
Снимок жена легенды футбола выложила на своей странице в Instagram.
37-летняя Антонелла снялась на пляже, зайдя по колено в море. Из одежды на красавице было лишь черное крошечное бикини, украшенное стразами - модель похвасталась подтянутой фигурой и сочными формами.
"Богиня", "Красотка", "Наслаждение смотреть на тебя", "Ребята, аккуратнее в выражениях, это все же жена Месси", "А почему Лео сам не комментирует?" - писали фанаты.
Как пишет "Чемпионат", Месси знаком со своей женой с раннего детства. Впервые Лионель увидел Антонеллу в пять лет. Девочка была двоюродной сестрой его лучшего друга Лукаса Скальи. Дети проводили много времени вместе - они играли, бегали, дурачились, гостили друг у друга.
Сообщается, что все это время маленький Лео был влюблен в сестру своего друга.
Позже Месси переехал и строил свою карьеру, а Антонелла в университете начала встречаться с молодым человеком, который погиб в ДТП.
Узнав о беде, Лео бросил все дела и приехал к Антонелле. С тех пор они больше не расставались.
В ноябре 2012-го у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Три года спустя на свет появился еще один мальчик - Матео. И, наконец, в октябре 2017-го футболист повел возлюбленную под венец.
Позже на свет появился еще один мальчик.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2257101-boginya-zhena-messi-poradovala-fanatov-goryachim-foto-v-bikini/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах