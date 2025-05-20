Теннисиста отстранили от игр из-за употребления кокаина

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило о временном отстранении 23-летнего теннисиста из Марокко Имрана Сибилле из-за употребления наркотиков, передает NUR.KZ.

Ученик школы Надаля отстранен от соревнований в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).

Игроку направили предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил.

Как уточнили в агентстве, Сибилле сдал соревновательную пробу во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M25 в Каталонии 9 марта 2025 года.

"Проба была разделена на пробы A и B, и последующий анализ показал, что в пробе A содержался кокаин (и его метаболиты), который запрещен TADP в категории стимуляторов", - пояснили специалисты.

Игроки имеют право обжаловать решение о временном отстранении в независимом трибунале. На сегодняшний день Сибилл не подал апелляцию. В настоящий момент ему запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования.

По информации ATP, спортсмен был 1433-ой ракеткой мира. Был членом марокканской команды Кубка Дэвиса. Среди его соперников были Карлос Алькарас и Энди Маррей. Тренировался в академии Рафаэля Надаля под руководством Тони Надаля.

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