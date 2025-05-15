Приезд порноактрисы на кибертурнир в Астане прокомментировали в Минспорта

В Министерстве туризма и спорта Казахстана сделали официальное заявление после того, как в Сети началось обсуждение приезда российской порноактрисы на кибертурнир в Астане, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Дядя Ваня" опубликован пост под названием "Зачем в Астану прилетела популярная российская порноактриса Ева Эльфи". В тексте указано, что в столице Казахстана проходит кибертурнир.

Отмечается, что 16 команд из разных стран мира разыграют между собой призовой фонд в размере 625 тыс. долларов. Гостьей кибертурнира стала порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя - Юлия Романова).

Кроме того, сама Ева Эльфи на своей странице в Instagram подтвердила, что находится в Астане и задействована в данном турнире.

Ева Эльфи. Фото: instagram.com/theevaelfie

Сегодня Министерство туризма и спорта РК сделало официальное заявление на фоне обсуждений приезда Эльфи в Астану.

"Министерство туризма и спорта официально заявляет, что не является организатором данного киберспортивного турнира. Организацией и проведением турнира занимается международная независимая киберспортивная организация. Все решения, связанные с проведением турнира, включая приглашение гостей и специальных лиц, находятся исключительно в компетенции организаторов.

Министерство осуществляет лишь общий контроль за спортивными процессами, следит за соблюдением технических требований и обеспечивает безопасность и правомерность проведения международных спортивных турниров на территории страны", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Также в заявлении Минспорта призвало "опираться исключительно на официальную информацию и воздержаться от распространения ложных и провокационных сообщений".

Как указано на сайте IMDb, Ева Эльфи ( Юлия Романова) - модель, создатель контента для взрослых и актриса. Ева познакомилась со своим будущим партнером по работе, за которого вышла замуж в декабре 2019 года.

В августе 2018 года вместе с мужем она переехала в Москву, где поступила на факультет журналистики. В этот период Ева работала на разных должностях, в том числе менеджером и официанткой. Перед тем как покинуть родной город, она также прошла стажировку в качестве корреспондента на местном телеканале Омска.

Ее первые попытки в качестве обнаженной модели состоялись осенью 2018 года в Крыму. Вернувшись в Москву, Ева сделала первые шаги в индустрии развлечений для взрослых. Ее дебютное видео для взрослых получило известность, собрав более 53 млн просмотров к февралю 2020 года.