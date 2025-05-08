Олимпийскую чемпионку из Бразилии сняли на видео играющей на домбре

Олимпийская чемпионка из Бразилии Рафаэла Сильва попробовала сыграть на домбре. Кадрами поделился Национальный олимпийский комитет РК, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал НОК. На кадрах видно, как Сильва играет на казахском национальном инструменте.

Отметим, дзюдоистка Рафаэла Сильва прибыла в Казахстан на турнир по дзюдо Grand Slam, который стартует в Астане завтра, 9 мая.

В комитете сообщили, что соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В них примут участие соберут 412 спортсменов из 47 стран. Посетить мероприятие могут все желающие.

Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр, Рафаэла Сильва - уроженка Рио-де-Жанейро, стала первой в своей стране чемпионкой мира по дзюдо в 2013 году и первой олимпийской чемпионкой по этому виду спорта из Бразилии в 2016 году.

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