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Олимпийскую чемпионку из Бразилии сняли на видео играющей на домбре

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Рафаэла Сильва
Рафаэла Сильва. Кадр из видео: t.me/olympickz

Олимпийская чемпионка из Бразилии Рафаэла Сильва попробовала сыграть на домбре. Кадрами поделился Национальный олимпийский комитет РК, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал НОК. На кадрах видно, как Сильва играет на казахском национальном инструменте.

Отметим, дзюдоистка Рафаэла Сильва прибыла в Казахстан на турнир по дзюдо Grand Slam, который стартует в Астане завтра, 9 мая.

В комитете сообщили, что соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В них примут участие соберут 412 спортсменов из 47 стран. Посетить мероприятие могут все желающие.

Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр, Рафаэла Сильва - уроженка Рио-де-Жанейро, стала первой в своей стране чемпионкой мира по дзюдо в 2013 году и первой олимпийской чемпионкой по этому виду спорта из Бразилии в 2016 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2243256-olimpiyskuyu-chempionku-iz-brazilii-snyali-na-video-igrayushchey-na-dombre/