Какой вид спорта предпочитают казахстанцы, рассказали в Минтуризма

Министерство туризма и спорта Казахстана назвало топ-10 самых популярных видов спорта в стране. Возглавил рейтинг футбол, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Рейтинг составлен по итогам 2024 года. Как пояснили в министерстве, статистика отличается как массовым, так и организованным спортом и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе дисциплины.

На первом месте у казахстанцев футбол - им в стране занимаются 1 113 299 человек.

"Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что обеспечивает доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности — 421 035);

баскетбол — 541 819 (в сельской местности — 238 853);

футзал — 368 349 (в сельской местности — 130 744);

легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности — 174 261);

шахматы — 278 101 (в сельской местности — 128 243);

настольный теннис — 262 835 (в сельской местности — 127 416);

шашки — 213 490 (в сельской местности — 115 198);

тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности — 119 302);

қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности — 87 030).

"Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как экономическим, так и современным видам спорта, а также о растущем переводе населения в активный образ жизни", - заявили в ведомстве.

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