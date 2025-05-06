Какой вид спорта предпочитают казахстанцы, рассказали в Минтуризма

Министерство туризма и спорта Казахстана назвало топ-10 самых популярных видов спорта в стране. Возглавил рейтинг футбол, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Рейтинг составлен по итогам 2024 года. Как пояснили в министерстве, статистика отличается как массовым, так и организованным спортом и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе дисциплины.
На первом месте у казахстанцев футбол - им в стране занимаются 1 113 299 человек.
"Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что обеспечивает доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
- классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности — 421 035);
- баскетбол — 541 819 (в сельской местности — 238 853);
- футзал — 368 349 (в сельской местности — 130 744);
- легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности — 174 261);
- шахматы — 278 101 (в сельской местности — 128 243);
- настольный теннис — 262 835 (в сельской местности — 127 416);
- шашки — 213 490 (в сельской местности — 115 198);
- тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности — 119 302);
- қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности — 87 030).
"Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как экономическим, так и современным видам спорта, а также о растущем переводе населения в активный образ жизни", - заявили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2242485-kakoy-vid-sporta-predpochitayut-kazahstancy-rasskazali-v-minturizma/