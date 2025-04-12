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"Самая красивая спортсменка мира" показалась в пикантном летнем платье

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Пейдж Спиранак
Пейдж Спиранак. Фото: instagram.com/_paige.renee

Гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim "самой красивой спортсменкой мира", опубликовала серию фото в белом летнем платье крупной вязки, передает NUR.KZ.

Гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim "самой красивой спортсменкой мира", опубликовала в своем Instagram серию фото в облегающем белом платье крупной вязки.

Образ демонстрирует фигуру и декольте спортсменки, а сетчатая структура ткани платья создает пикантный эффект. В комментариях подписчики восхитились образом Пейдж и оставили смайлики сердечек и "огоньков".

Пейдж Спиранак, как пишет газета "Спорт Экспресс", уже давно ассоциируется с женским гольфом. Популярность ей принесли соцсети, на своей странице блондинка выставляет фото и видео, на которых учит выбирать клюшку для гольфа и правильно совершать удары.

Пейдж всегда любила спорт. В детстве занималась художественной гимнастикой. И только травма коленной чашечки не позволила ей выступать за сборную США.

Уходить из спорта Спиранак не хотела, поэтому увлеклась гольфом.

В первое время у нее действительно получалось: она быстро вошла в топ-20 юниорского рейтинга, была капитаном женской команды в колледже.

Однако после перехода на взрослый уровень гольфистка не выдержала конкуренции. В ее активе - лишь одна победа на Cactus Tour в мае 2016 года. На других крупных стартах у нее не получалось пройти даже отборочный раунд.

В 2016 году после очередной неудачи она приняла решение сосредоточиться на ведении своего блога и моделинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2234607-samaya-krasivaya-sportsmenka-mira-pokazalas-v-pikantnom-letnem-plate/