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Врезался в стену: гран-при "Формулы-1" прервали несколько раз из-за аварий и пожаров (фото, видео)

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Работники трассы тушат пожар
Пожар во время гонки. Фото: x.com/F1

Заезды гран-при Японии в чемпионате мира "Формулы-1" завершились авариями и пожарами - красные флаги пришлось поднимать четыре раза, в том числе из-за серьезного столкновения со стеной.

По информации The Sun, сначала австралиец Джек Дуэн на большой скорости врезался в стену на скоростном повороте - его машина была искорежена, а спортсмен выбыл из сессии.

К счастью, гонщик ушел с трассы невредимым.

После в аварию попал опытный пилот Фернандо Алонсо. Его Aston Martin вылетел за пределы трассы, а затем упал в гравийную ловушку - гонку пришлось прервать.

Еще две остановки произошли из-за вспыхнувших пожаров - сначала загорелась трава за 12 минут до конца сессии. Очаг оказался небольшим. Отмечается, что погодные условия и искры от авто стали причиной возгорания.

Почти в самом конце гонки на обочине трассы был замечен еще один пожар, который оказался больше.

В официальном профиле F-1 в соцсети Х были опубликованы кадры произошедших инцидентов.

На официальном сайте "Формула-1" говорится, что F-1 являются самыми престижными в мире автогонками, а также самой популярной ежегодной спортивной серией. Соревнования проходят с 1950 года. В настоящий момент чемпионаты проходят на пяти континентах в более чем двух десятках стран.

Эксклюзивными коммерческими правами на проведение чемпионата мира FIA Formula One является компания Formula One World Championship Limited.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2233245-vrezalsya-v-stenu-gran-pri-formuly-1-prervali-neskolko-raz-iz-za-avariy-i-pozharov-foto-video/