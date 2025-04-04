Двукратный чемпион Казахстана рассказал, сколько тратит в месяц

Бывший форвард "Астаны" Джордже Деспотович рассказал о том, сколько тратит в месяц и высказался о новом тренде среди российских футболистов.

Сербский нападающий побеседовал с корреспондентами Sport24.

Футболиста спросили, сколько денег он тратит за месяц.

"На данный момент трачу 1,5-2 миллиона - если в рублях (примерно от 9 до 12 млн тенге). В евро минимум 10 тыс. в месяц выходит, иногда и больше", - признался Деспотович.

Он также высказался о новом тренде среди российских футболистов, которые заявляют, что якобы проживут на 300 евро в месяц.

"Это большой обман. Так могут говорить только люди, которые в жизни все потратили. Конечно, можно протянуть и на сотню евро - но когда ты достигаешь определенного уровня, а потом говоришь, что тебе хватит 300 евро, это вранье", - считает футболист.

По информации Sports.ru, Джордже Деспотович с 2015 по 2018 год выступал в клубах Казахстанской премьер-лиги. За это время он успел поиграть в "Жетысу", "Кайрате", "Тоболе" и "Астане".

В составе столичной команды он сумел дважды стать чемпионом Казахстана.

Позже футболист перебрался в РПЛ, где играл за несколько российских клубов, в настоящее время серб выступает за "Борац Баня-Лука" из Боснии и Герцоговины.