Двукратный чемпион Казахстана рассказал, сколько тратит в месяц

Бывший форвард "Астаны" Джордже Деспотович рассказал о том, сколько тратит в месяц и высказался о новом тренде среди российских футболистов.
Сербский нападающий побеседовал с корреспондентами Sport24.
Футболиста спросили, сколько денег он тратит за месяц.
"На данный момент трачу 1,5-2 миллиона - если в рублях (примерно от 9 до 12 млн тенге). В евро минимум 10 тыс. в месяц выходит, иногда и больше", - признался Деспотович.
Он также высказался о новом тренде среди российских футболистов, которые заявляют, что якобы проживут на 300 евро в месяц.
"Это большой обман. Так могут говорить только люди, которые в жизни все потратили. Конечно, можно протянуть и на сотню евро - но когда ты достигаешь определенного уровня, а потом говоришь, что тебе хватит 300 евро, это вранье", - считает футболист.
По информации Sports.ru, Джордже Деспотович с 2015 по 2018 год выступал в клубах Казахстанской премьер-лиги. За это время он успел поиграть в "Жетысу", "Кайрате", "Тоболе" и "Астане".
В составе столичной команды он сумел дважды стать чемпионом Казахстана.
Позже футболист перебрался в РПЛ, где играл за несколько российских клубов, в настоящее время серб выступает за "Борац Баня-Лука" из Боснии и Герцоговины.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2233190-dvukratnyy-chempion-kazahstana-rasskazal-skolko-tratit-v-mesyac/