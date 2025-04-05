Известная гимнастка примерила наряд восточной принцессы

Художественная гимнастка Лала Крамаренко порадовала поклонников новыми фотографиями - спортсменка примерила костюм в стиле сказки "Тысяча и одна ночь", передает NUR.KZ.

Результатами фотосессии в образе восточной принцессы Лала поделилась в своем профиле в Instagram.

В основе образа было шелковое платье-комбинация молочного цвета. Его дополнили массивными украшениями из хрустальных бусин. Голову Лалы покрыли необычным убором в таком же стиле.

"В образе Шахерезады?", "Русалку образ навеял", "Восточная принцесса", "Королева", "Откуда такая красота?", "Прекрасный образ", - писали поклонники.

По информации 24СМИ, Лала Крамаренко родились 6 декабря 2004 года в Москве. Ее отец - известный футболист Дмитрий Крамаренко.

В раннем детстве девочка начала заниматься художественной гимнастикой вместе со своей сестрой-двойняшкой Дианой, однако интерес к спорту проявился только у ее.

Лала выступала на детских турнирах в Азербайджане, куда семья переехала из-за работы отца, а в 2014-м родители поняли, что должны развивать ее талант в России, и вернулись в Москву.

В конце февраля 2023-го на национальном чемпионате Лала Крамаренко не оставила соперницам ни единого шанса, завоевав четыре медали высшей категории в индивидуальной программе.