Бывшую жену двух аргентинских футболистов захейтили после фото в белье

Аргентинская модель Ванда Нара опубликовала в Instagram фотографии в нижнем белье, но вместо восхищения столкнулась с критикой, передает NUR.KZ.

38-летняя Ванда поделилась со своими подписчиками, а их у нее больше 17 с половиной миллионов, фотографиями в белье - на снимках она позирует с чашкой кофе в черном комплекте нижнего белья.

Часть комментаторов отметила красивую фигуру модели и засыпала ее комментариями. Однако не все пользователи были доброжелательны к Ванде - большинство комментаторов раскритиковали Ванду.

"Да-да, мы уже видели, что ты сделала пластическую операцию", "А ваши дети как реагируют на то, что вы выставляете себя без одежды",

"Почему бы не заняться психическим здоровьем детей, чем показывать труды своего пластического хирурга", "Представьте, вы настолько закомплексованы, что редактируете фото, даже после пластической операции", - гласят комментарии под постом.

По данным портала 24SMI, Ванда Соланж Нара родилась в пригороде Буэнос-Айреса в обеспеченной семье. Ее отец был бизнесменом, поэтому девочка с детства привыкла к красивой жизни.

После окончания средней школы она начала изучать право и бизнес-менеджмент, но решила сосредоточиться на развитии модельной карьеры.

Из-за невысокого роста - 168 см- модельная карьера Ванды не сложилась. Позже она пробовала себя в качестве ведущей, участвовала в телешоу "Танцы ради мечты" и даже была экспертом спортивного ток-шоу Tiki Taka.

В 2015 году она стала футбольным агентом своего мужа Мауро Икарди. Многие фанаты Икарди восприняли новость скептически и обвинили Ванду в срыве перехода Икарди в "Реал".

Как отмечает портал, популярность Нара обрела в 2006 году, когда обратила на себя внимание легендарного Диего Марадоны, с которым ей даже приписывали роман.

Однако по-настоящему о Ванде заговорили, как только она начала встречаться с футболистом сборной Аргентины Макси Лопесом. Мужчина красиво ухаживал за девушкой, преподнося в подарок дорогие автомобили и брендовые вещи класса люкс. Модель не устояла и стала женой нападающего.

Пара жила в Италии, где Ванда родила троих сыновей: Валентино, Бенедикта и Константина.

Тем временем ее муж выступал за клуб "Сампдория". Там же играл молодой нападающий Мауро Икарди, который стал другом семьи, а впоследствии любовником Нары.

В итоге с Лопесом Навру развелась и вышла замуж за Икарди. В итоге пара тоже распалась, сейчас идет бракоразводный процесс. В этом браке Ванда родила двоих детей.