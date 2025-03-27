Red Bull Jump & Freeze 2025: как Алматы встретила весну ледяным прыжком

Наурыз - символ весны и обновления, который традиционно ассоциируется с дастарханом, наурыз-көже и семейными встречами. Но в Алматы, на высоте двух тысяч метров, этот день в 2025 году приобрел иное звучание. Здесь прошел Red Bull Jump & Freeze - событие, которое объединило креатив, спорт и искренние эмоции.

По формату все просто: участники самостоятельно создают костюмы и болиды, разгоняются по склону и прыгают в бассейн с ледяной водой. Но в реальности это - театр, перформанс и праздник фантазии, который собирает вокруг себя все больше внимания с каждым годом.

Желтый самолет как старт весны

Red Bull Jump & Freeze 2025. Фото: Виктор Магдеев

В этом году первым трассу протестировал популярный инфлюенсер @nnnurdaylet - он эффектно спустился по склону на болиде в форме ярко-желтого самолета, выполненного в его фирменном стиле. В чапане с национальным орнаментом он задал настроение мероприятию: смелое, веселое, по-казахстански свободное.

Идеи и конструкции: от пиратского корабля до детской мечты

Red Bull Jump & Freeze 2025. Фото: Виктор Магдеев

Каждая команда вложила в подготовку недели усилий и каплю безумства. В этом году особенно запомнились:

Gong Merry, вдохновленные аниме One Piece, построили пиратский корабль с флагом, мачтой и легендарным барашком на носу.

Raft Service, настоящие рафтеры, которые превратили склон в горную реку и прибыли с плотом и веслами.

"Убийцы плохого настроения", которые выкатили полноценный бар на лыжах - с коктейльными шейкерами и поддержкой публики.

Red Bull Jump & Freeze 2025. Фото: Виктор Магдеев

И особенно - болид в виде паровозика Томаса, собранный Максом Перелло и его сокомандниками, участником из США, живущим в Алматы. Он управлял болидом лежа внутри, а в момент прыжка оказался первым, кто ушел в ледяную воду лицом вперед.

"Мы воплотили детскую мечту - и это было весело и немного абсурдно", - отметил Макс с улыбкой, выбравшись из воды.

Победители - команда Toyota City

Red Bull Jump & Freeze 2025. Фото: Виктор Магдеев

Главный приз забрала команда Toyota City, представив конструкцию, собранную вручную за три недели. Их болид - это не только результат инженерной мысли, но и символ отношения к экологии и коллективной работе.

"Страшно было только в начале, - признались участники. - А потом - просто полет. Чувствуешь и скорость, и холод, и эмоции. Вода ледяная, но впечатления - теплые. Спасибо организаторам!"

Новый городской ритуал

С каждым годом Red Bull Jump & Freeze становится больше, ярче и осмысленнее. Это не просто веселое шоу - это культурное высказывание: о смелости, самоиронии, фантазии. Здесь нет места скуке. Здесь можно быть супергероем, барменом на склоне, инженером картонного вертолета или просто зрителем - и все равно стать частью этой весны.

В 2025 году Алматы вновь доказала: именно такие события формируют облик современного города - молодого, энергичного и открытого к эксперименту.