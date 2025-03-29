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Эзотерика

"Самая красивая": российская автогонщица устроила фотосессию на кровати

Опубликовано:

Ирина Сидоркова
Ирина Сидоркова. Фото: instagram.com/irasidorkova

21-летняя российская автогонщица Ирина Сидоркова в преддверии открытия сезона устроила фотосессию - девушка снялась на кровати, передает NUR.KZ.

Ирина, которую называют самой красивой автогонщицей в России, опубликовала новые фотографии в своем профиле в Instagram.

"В ожидании первой гонки сезона", - написала она под фото.

Девушка также добавила, что до его открытия осталось 52 дня.

Для фотосессии Сидоркова оделась по-спортивному: в легинсы и рашгард на молнии, собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж.

"Самая красивая гонщица", " Все будем болеть за тебя", "Красивая, как принцесса", "Замечательная", " - писали фанаты.

По информации "Вокруг ТВ", Ирина Сидоркова родилась 27 июня 2003 года в Петрозаводске.

С юных лет принимала участие в конкурсах красоты и даже занимала призовые места, однако с детства больше всего ее интересовали машины. Уже в шесть лет впервые села за руль карта.

Как призналась сама спортсменка, любовь к автогонкам появилась у нее после просмотра мультфильма "Тачки" - тогда она попросила отца отвести ее на настоящее гонки.

Не раз побеждала в крупных заездах и ралли, является призером многочисленных чемпионатов как в России, так и за ее пределами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230842-samaya-krasivaya-rossiyskaya-avtogonshchica-ustroila-fotosessiyu-na-krovati/