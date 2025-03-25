"Страсть - на поле": самая красивая ведущая "Лиги чемпионов" очаровала фанатов футбола

29-летняя албанская телеведущая Ева Мурати поделилась в Instagram архивными снимками с футбольного поля и привела в восторг своих поклонников, передает NUR.KZ.

Мурати опубликовала снимки с матча Англии против Албании в 2021 году, отметив, что это был один из первых матчей после пандемии коронавируса.

"Игра, которая вернула болельщиков на трибуны, а страсть - на поле!" - подписала Мурати снимки.

"Какая красотка", "Красивая", "Ты просто чудо", - восхитились подписчики Евы ее красотой.

На своей странице Ева Мурати нередко делится кадрами со съемок передач про Лигу чемпионов на каналах Tring TV и Vizion Plus.

Подписчики девушки всегда в восторге от ее утонченных образов и активно пишут об этом в комментариях. К слову, следят за ее страницей больше 1,2 млн человек.

По данным издания The Sun, Ева Мурати освещает матчи Лиги чемпионов на телевидении с 2017 года.

Она является ведущей, моделью и актрисой.

Помимо родного албанского Ева свободно владеет итальянским, английским и испанским языками. Она окончила Университет Тираны, крупнейший вуз Албании, где изучала право.

Но страсть Евы к футболу в итоге привела ее на ТВ, где она и обрела славу.

Отмечается, что Ева является фанаткой "Ювентуса".

Поклонники футбола нередко называют Мурати "королевой Лиги чемпионов".

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