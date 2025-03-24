Российская акробатка показала осиную талию в весеннем наряде

Российская акробатка Виктория Первова похвасталась осиной талией на новых фотографиях - девушка показала плоский живот и наряд, который его подчеркивает, передает NUR.KZ.

Бывшая спортивная акробатка в своем профиле в Instagram примерила костюм светло-желтого цвета.

"Фаворит на весну", - написала спортсменка.

Для съемки Виктория выбрала комплект, состоящий из безрукавного топа, доходящего до талии, и макси-юбки с посадкой на бедрах. Наряд подчеркнул фигуру акробатки.

"Вот это тело. Моя мечта", "Как королева", "В Голливуде сделала бы карьеру", "Прекрасная девушка", "Вика - огонь!" - написали поклонники.

По информации Sports.ru, Первова является мастером спорта по спортивной акробатике, однако в настоящее время завершила профессиональную спортивную карьеру и ушла в тренерскую деятельность. Является тренером по растяжке и развивает свой блог.