Футболистка похвасталась фигурой в нижнем белье

Украинская футболистка Карина Чувилка порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями - девушка сделала селфи в нижнем белье и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.
21-летняя полузащитница хорватского "Осиека" опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram.
Карина сфотографировала себя в зеркале, примерив черное нижнее белье.
"Чувилка, ну ты красотка", "Вау, потрясающе", "Киса", "Нам такое нравится", "Очень эффектно", - писали комментаторы.
По информации womensfootball, Карина Чувилка родилась 21 августа 2003 года. В настоящее время играет за хорватский клуб "Осиек" на позиции полузащитника, ранее в Украине Карин успела поиграть в клубах "Металiст 1925" (Харьков) и "Полiсся" (Житомир).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2229014-futbolistka-pohvastalas-figuroy-v-nizhnem-bele/