Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Футболистка похвасталась фигурой в нижнем белье

Опубликовано:

Карина Чувилка
Карина Чувилка. Фото: instagram.com/kchuvilka

Украинская футболистка Карина Чувилка порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями - девушка сделала селфи в нижнем белье и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.

21-летняя полузащитница хорватского "Осиека" опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram.

Карина сфотографировала себя в зеркале, примерив черное нижнее белье.

"Чувилка, ну ты красотка", "Вау, потрясающе", "Киса", "Нам такое нравится", "Очень эффектно", - писали комментаторы.

По информации womensfootball, Карина Чувилка родилась 21 августа 2003 года. В настоящее время играет за хорватский клуб "Осиек" на позиции полузащитника, ранее в Украине Карин успела поиграть в клубах "Металiст 1925" (Харьков) и "Полiсся" (Житомир).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2229014-futbolistka-pohvastalas-figuroy-v-nizhnem-bele/