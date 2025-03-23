Футболистка похвасталась фигурой в нижнем белье

Украинская футболистка Карина Чувилка порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями - девушка сделала селфи в нижнем белье и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.

21-летняя полузащитница хорватского "Осиека" опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram.

Карина сфотографировала себя в зеркале, примерив черное нижнее белье.

"Чувилка, ну ты красотка", "Вау, потрясающе", "Киса", "Нам такое нравится", "Очень эффектно", - писали комментаторы.

По информации womensfootball, Карина Чувилка родилась 21 августа 2003 года. В настоящее время играет за хорватский клуб "Осиек" на позиции полузащитника, ранее в Украине Карин успела поиграть в клубах "Металiст 1925" (Харьков) и "Полiсся" (Житомир).