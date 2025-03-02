Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев: ему было 49 лет

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

Данную информацию подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе", — сказал Мамиашвили.

Сайтиеву было 49 лет. Официальных сообщений о причине его смерти на момент публикации нет.

За время спортивной карьеры Сайтиев стал одним из самых титулованных борцов в истории. Он побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также россиянин по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

После ухода из спорта Сайтиев занимался политической деятельностью. В частности, он был депутатом Государственной думы РФ.

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