Геннадий Головкин встретился с президентом федерации гимнастики Алией Юсуповой

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин провел встречу с главой Федерации гимнастики РК Алией Юсуповой, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В ходе беседы Геннадий Головкин поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост главы Федерации. Стороны обсудили ключевые вопросы развития гимнастики в стране, в том числе подготовку к новому олимпийскому циклу и изменения в международных правилах, вступивших в силу во всех видах гимнастики в 2024 году. Особое внимание на встрече было уделено судейской подготовке.

"Я возглавляю Федерацию с 2021 года, и за этот период мы добились значительных успехов. В 2024 году впервые в истории казахстанские спортсмены квалифицировались на Олимпийские игры во всех трёх видах гимнастики, а Нариман Курбанов принес Казахстану первую олимпийскую медаль в спортивной гимнастике. В Париже Милад Карими повторил свой результат, показанный в Токио, заняв пятое место. Сейчас мы активно продолжаем свою работу: учитываем изменения в правилах, ведём активное взаимодействие с судьями и сборными командами. И я благодарю за постоянную поддержку нашей деятельности",- отметила Алия Юсупова.

Представители национальных команд по батутной и спортивной гимнастике выступят на первых турнирах в новом сезоне - этапах Кубка мира в Азербайджане и Германии.

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