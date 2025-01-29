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Комик Евгений Чебатков станет тренером на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги

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Казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков
Евгений Чебатков. Фото: Instagram @chebatkov_yevgeniy

Казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков вошел в число вторых тренеров на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Шоумен войдет в штаб сборной дивизиона Чернышева, который возглавит Виктор Козлов, на клубном уровне работающий в уфимском "Салавате Юлаеве". Именно в этом дивизионе выступает астанинский "Барыс" — единственная казахстанская команда КХЛ. Чебатков сотрудничает со столичным клубом в статусе амбассадора.

В штабы трех других сборных на Матче звезд также войдут стендап-комики. В команде дивизиона Тарасова появится Айдар Гараев, дивизиона Боброва — Алексей Стахович, дивизиона Харламова — Хетаг Хутаев.

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8-9 февраля. Мероприятие будет включать мастер-шоу и мини-турнир.

Отметим, что сборную дивизиона Тарасова возглавит тренер ярославского "Локомотива" Игорь Никитин, родившийся в Усть-Каменогорске. Уроженцем этого города является и Чебатков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2216214-komik-evgeniy-chebatkov-stanet-trenerom-na-matche-zvezd-kontinentalnoy-hokkeynoy-ligi/