Чемпионка мира по конькобежному спорту снялась в откровенной фотосессии

Чемпионка мира по конькобежному спорту Джой Бьюн снялась в откровенной фотосессии для нидерландского Playboy. Фото размещено в Instagram-аккаунте спортсменки, передает NUR.KZ.

На фото, размещенном в соцсети, спортсменка предстала практически голой, лишь слегка прикрыв грудь коньками и дополнив "голый" образ бикини нежно-голубого цвета.

Волосы девушки были распушены и небрежно уложены, а макияж в холодных тонах украсил образ.

Поклонники спортсменки сразу осыпали ее комплиментами в комментариях под фото.

"Веселые коньки", "Ты супер", "Ты самая красивая фигуристка в мире", "Ты бесподобна", "Какая красивая фотография! Конечно, больше всего восхищаюсь вами за ваше выступление на коньках", - пишут фолловеры.

О самой девушке-спортсменке известно не так много. Джой Бьюн 25 лет. Родом из Нидерландов.

По данным Sports.ru, Джой Бьюн стала чемпионкой мира по конькобежному спорту в многоборье в начале 2024 года, а также получила золотые медали на дистанции 5000 метров в командной гонке преследования.