Нападающий "Аталанты" сделал предложение своей возлюбленной на Рождество

Нападающий "Аталанты" Джанлука Скамакка в рождественскую ночь сделал предложение своей возлюбленной - пара поделилась кадрами, передает NUR.KZ.

25-летний итальянский нападающий позвал замуж свою возлюбленную Фламинию. Радостной новостью пара поделилась в Instagram.

"Ты та, кого я всегда хотел... сейчас и навсегда", - написал футболист под фото.

На снимке Джанлука встал на одно колено и предложил своей избраннице кольцо. Фламиния от удивления схватилась руками за голову.

Болельщики поздравили пару с радостным событием.

"Поздравляю, друг мой", "С наилучшими пожеланиями", "Ну что тут сказать, только самого светлого и теплого", - писали они.

По информации Sports.ru, Джанлука Скамакка родился 1 января 1999 года в Италии. Начал карьеру в нидерландском "ПСВ" (в молодежном составе) в 2016 году. Однако через 2 года вернулся в Италию и продолжил играть в местных клубах Серии А, и серии В.

В 2022 году его принял английский "Вест Хэм" - игрок дебютировал АПЛ. Однако уже в 2023 году его подписала "Атланта", где нападающий играет до сих пор.