"Как всегда хороша": российская пловчиха порадовала поклонников снимками в бикини

Российская пловчиха Анна Егорова порадовала подписчиков своей страницы в Instagram рядом фотографий, которые были сделаны на пляжах США в Бикини, передает NUR.KZ.

Российская пловчиха Анна Егорова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со своего отдыха в США. На фото спортсменка позирует в раздельном купальнике.

"Скоро пляж сменится на сугробы... но пока держимся, друзья", - подписала фото Егорова.

Отметим, что за последние дни Егорова опубликовала большое количество фотографий, которые были сделаны на пляжах США.

Фотографии с пляжей публикуются на странице девушки практически ежедневно.

Также Анна призналась, что в уходящем году встретила "самую сильную версию себя".

"В этом году я встретил самую "сломанную" версию себя, но и самую сильную. 2025, готовься... потому что я вернусь сильнее, чем когда-либо!" - написала Анна.

Подписчики пловчихи, которых на данный момент почти 37 тысяч, в комментариях поддерживают спортсменку.

"Самая красивая женщина и прекрасный пейзаж", " Без тебя мир - ничто", "Как вы прекрасны", "Такая красивая", "Как всегда хороша", - пишут подписчики.

Как указано в профиле Анны Егоровой на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, Анна Егорова родилась 31 мая 1998 года и является мастером спорта международного класса.

На сегодня она выиграла множество медалей в индивидуальных и командных соревнованиях, в том числе серебро на чемпионате Европы.

На сайте Олимпийских игр указано, что Анна Егорова также выступала на главных стартах четырехлетия в 2021 году, в Токио. Тогда она выступала в нейтральном статусе и в одной из дисциплин заняла 5 место.