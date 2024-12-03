УЕФА наказал бывший клуб Черчесова за баннеры про Лукашенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на варшавскую "Легию" за баннеры про президента Беларуси Александра Лукашенко, передает NUR.KZ со ссылкой на польское радио ZET.

Наказание было вынесено по итогам разбирательств после матча общего этапа Лиги конференций. 7 ноября "Легия" принимала в Варшаве минское "Динамо" и одержала победу со счетом 4:0.

Во время матча болельщики хозяев вывесили баннеры оскорбительного содержания, посвященные Лукашенко. Также были зафиксированы негативные выкрики в адрес политика.

В итоге УЕФА оштрафовал "Легию" за поведение фанатов на 17,5 тысячи евро (около 9,6 миллиона тенге по нынешнему курсу).

При этом в следующем матче польской команды в Лиге конференций произошел еще один инцидент. "Легия" играла на выезде с кипрской "Омонией", и болельщики хозяев разместили баннер с фразой про освобождение Варшавы Красной Армией в 1945 году. После этого представители польского клуба и местная федерация футбола направили протест в УЕФА.

Напомним, нынешний рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов с 2015 по 2016 год возглавлял "Легию". За это время российский специалист выиграл с командой чемпионат и Кубок Польши.

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