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"Просто мечта": Алина Загитова снялась в платье с глубоким декольте

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Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Известная российская фигуристка Алина Загитова порадовала фанатов серией жарких снимков - девушка нарядилась в платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Кадры спортсменка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Алина позировала в черном мини-платье с глубоким декольте и сверкающих ботфортах.

"Сапоги просто мечта, как и Алина, собственно", "Слов нет", "Как можно быть такой идеальной", "Красотка", "Фотки - огонь!", "Шикарно выглядишь", - писали фанаты.

По информации "Вокруг ТВ", Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Отмечается, что ее назвали в честь гимнастки Алины Кабаевой.

Отец Загитовой является тренером хоккейной командой, а мать мечтала быть фигуристкой, однако у нее этого не вышло. Родители отдали дочь на этот вид спорта, где Алина добилась ошеломительных успехов.

На крупных турнирах Загитова дебютировала в 2016 году, а к 2019 году она смогла стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.

В настоящее время Алина больше участвует в ледовых шоу - с 2020 года она переключилась на этот вид деятельности.

Кроме того Загитова работала в качестве ведущей ряда проектов, связанных со спортом, на "Первом канале".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2191359-prosto-mechta-alina-zagitova-snyalas-v-plate-s-glubokim-dekolte/

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