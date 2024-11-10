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От детской влюбленности до мировой славы: романтичная история отношений Лионеля Месси и его жены Антонеллы

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Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Лионель Месси является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола, на счету аргентинца 46 командных трофеев. NUR.KZ представляет вашему вниманию историю отношений одного из лучших футболистов в истории и его жены в 10 фотографиях.

Возлюбленная Лео – Антонелла Рокуццо вышла замуж за спортсмена в октябре 2017 года, однако отношения пары зародились намного раньше, они оба родились в одном городе, а GOAT старше своей спутницы на год.

Впервые Лионель и Антонелла встретились, когда будущему капитану сборной Аргентины было всего пять лет. Их семьи дружили, поэтому дети часто виделись и проводили время вместе, пока родители Месси не приняли самое важное решение в своей жизни – отдать сына в академию "Барселоны" в возрасте 13 лет.

С того момента будущие супруги почти не общались, а Антонелла после совершеннолетия даже была готова выйти замуж за другого мужчину, однако ее планы перечеркнула трагедия. Молодой человек Рокуццо погиб при ДТП.

Сам Месси на тот момент встречался с моделью Лусианой Салазар, однако их союз держался не долго.

После этого рокового события Лионель начал поддерживать свою подругу детства, что стало отправной точкой их отношений.

В 2012 году у пары родился первый ребенок, его назвали Тьяго. 3 ноября ему исполнилось 12 лет. Пост с поздравлением младшего Месси от матери набрал более 3 миллионов лайков, в том числе и от подруги Криштиану Роналду Джорджины Родригес.

Через три года Лионель и Антонелла стали родителями во второй раз, малыша назвали Матео.

В 2017 году Лионель Месси и Антонелла Рокуццо официально поженились. Они сыграли свадьбу в родном Росарио.

А через год они стали родителями в третий раз. Сын Чиро стал первым ребенком, рожденным после регистрации официального брака Месси и Рокуццо.

Антонелла вместе с детьми старается посещать каждый матч своего мужа.

И, конечно, они были рядом во время главного триумфа в карьере Лео – на победном матче в финале чемпионата мира-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2185301-ot-detskoy-vlyublennosti-do-mirovoy-slavy-romantichnaya-istoriya-otnosheniy-lionelya-messi-i-ego-zheny-antonelly/

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