Чемпионка Италии погибла в 19 лет после падения на тренировке

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о гибели итальянской горнолыжницы Матильды Лоренци после несчастного случая, передает NUR.KZ.

Девушка получила смертельную травму в результате падения на тренировке, которая проходила на склоне горы в провинции Южный Тироль.

По информации La Repubblica, трагический инцидент случился 28 октября. Лоренци при падении сильно ударилась головой о землю, а затем рухнула со склона. Ей оказали срочную медицинскую помощь, после чего доставили на вертолете в больницу. Однако во вторник спортсменка скончалась.

Лоренци имела воинское звание капрала. Ее смерть подтвердили и в Министерстве обороны Италии.

"FIS присоединяется ко всему итальянскому сообществу зимних видов спорта в трауре. Итальянская федерация скорбит и находится рядом с семьей, друзьями и всеми, кто заботился о Матильде, чтя память о ней сегодня и навсегда", — говорится в сообщении FIS.

Лоренци было 19 лет. Она не успела дебютировать в Кубке мира, но становилась чемпионкой Италии 2024 года в супергиганте.

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