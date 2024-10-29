Чемпионка Италии погибла в 19 лет после падения на тренировке

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о гибели итальянской горнолыжницы Матильды Лоренци после несчастного случая, передает NUR.KZ.
Девушка получила смертельную травму в результате падения на тренировке, которая проходила на склоне горы в провинции Южный Тироль.
По информации La Repubblica, трагический инцидент случился 28 октября. Лоренци при падении сильно ударилась головой о землю, а затем рухнула со склона. Ей оказали срочную медицинскую помощь, после чего доставили на вертолете в больницу. Однако во вторник спортсменка скончалась.
Лоренци имела воинское звание капрала. Ее смерть подтвердили и в Министерстве обороны Италии.
"FIS присоединяется ко всему итальянскому сообществу зимних видов спорта в трауре. Итальянская федерация скорбит и находится рядом с семьей, друзьями и всеми, кто заботился о Матильде, чтя память о ней сегодня и навсегда", — говорится в сообщении FIS.
Лоренци было 19 лет. Она не успела дебютировать в Кубке мира, но становилась чемпионкой Италии 2024 года в супергиганте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2180211-chempionka-italii-pogibla-v-19-let-posle-padeniya-na-trenirovke/