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"Золотой человек": Елдос Сметов рассказал об отношениях в своей семье

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Сали Сабиров / НОК РК

Первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории Казахстана Елдос Сметов поделился с NUR.KZ деталями взаимоотношений в своей семье, которая является главной поддержкой для него.

Спортсмен вместе с супругой воспитывает пятерых детей.

"Везде, во всех кругах, в каждом моем интервью я всегда говорю о своей семье. Я говорю, что эти достижения принадлежат моей семье. Я говорю, что никто не может поддержать меня так, как моя семья. Их роль очень важна для меня. Их беспокойство за меня, искренняя поддержка от всего сердца, их молитвы за меня — это самая важная роль. Поэтому я не могу выразить словами, насколько они важны. Они — мое все, моя сила.
Путь в спорте очень труден, поэтому было много сложных моментов. Я не видел своих детей месяц, двадцать дней. Поэтому я хотел бы выразить особую благодарность и признательность одному человеку — моей жене. Она — мать моих детей, всегда поддерживает мои действия, даже когда меня нет дома, оставаясь терпеливой. Молится за меня, ждет моего возвращения. Она для меня — золотой человек. Я могу сказать это в любое время и в любом месте. Искренне ценю и уважаю ее и, несмотря на все капризы, поддерживаю. Я действительно люблю ее", — сказал Сметов.

Полностью интервью с Елдосом Сметовым опубликовано на нашем YouTube-канале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2168934-zolotoy-chelovek-eldos-smetov-rasskazal-ob-otnosheniyah-v-svoey-seme/

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