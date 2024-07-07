"Самая красивая спортсменка мира" порадовала фанатов снимками в мини

Американка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году самой красивой спортсменкой мира, порадовала поклонников новой фотосессией. Снимки появились на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

31-летняя гольфистка, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал самой красивой спортсменкой мира, активно ведет свою страницу в соцсети - на ее аккаунт подписаны 4 млн человек.

В одной из последних публикаций Пейдж Спиранак поделилась фотографиями в черном топе с глубоким декольте и белой мини-юбке.

Подписчикам спортсменки новые фотографии пришлись по душе - публикация набрала больше 111 тыс. отметок "Нравится" и десятки восторженных комментариев.

"Нет слов, какая же ты красивая", "Богиня", "Абсолютное совершенство", "Выглядишь прекрасно", Настоящая красота", - пишут поклонники Пейдж.

Как пишет "РИА Новости. Спорт", в детстве Пейдж Спиранак занималась спортивной гимнастикой и мечтала поехать на Олимпийские игры в составе сборной США, но планы перечеркнула тяжелая травма колена.

Уйдя из гимнастики, 12-летняя Пейдж начала заниматься гольфом и довольно быстро стала демонстрировать успехи, а в 2015 году девушка вышла на профессиональный уровень.

Сейчас девушка не только играет в гольф, но и снимается также в рекламе, сотрудничая с несколькими брендами.