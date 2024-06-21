Вооруженные грабители напали на обладателя "Золотого мяча" Роберто Баджо во время просмотра Евро-2024

Вооруженные грабители ворвались в дом 57-летнего экс-футболиста сборной Италии Роберто Баджо в минувший четверг, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Corriere del Veneto.

Шесть вооруженных бандитов напали на виллу бывшего футболиста. Баджо и его семья находились за просмотром матча группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии (1:0).

Во время нападения обладатель "Золотого мяча"-1993 попытался оказать сопротивление одному из нападавших, однако грабитель ударил легендарного футболиста пистолетом в район лба и нанес ему рассечение.

После этого Баджо и его семью заперли в одной из комнат. Преступники в это время похитили из дома деньги, часы и драгоценности. После ограбления Роберто выломал дверь. Потерпевшие вызвали полицию, а бывший спортсмен был доставлен в госпиталь, где ему наложили несколько швов.

Остальные члены семьи не пострадали.

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