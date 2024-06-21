Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вооруженные грабители напали на обладателя "Золотого мяча" Роберто Баджо во время просмотра Евро-2024

Опубликовано:

Роберто Баджо
Роберто Баджо: Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images

Вооруженные грабители ворвались в дом 57-летнего экс-футболиста сборной Италии Роберто Баджо в минувший четверг, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Corriere del Veneto.

Шесть вооруженных бандитов напали на виллу бывшего футболиста. Баджо и его семья находились за просмотром матча группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии (1:0).

Во время нападения обладатель "Золотого мяча"-1993 попытался оказать сопротивление одному из нападавших, однако грабитель ударил легендарного футболиста пистолетом в район лба и нанес ему рассечение.

После этого Баджо и его семью заперли в одной из комнат. Преступники в это время похитили из дома деньги, часы и драгоценности. После ограбления Роберто выломал дверь. Потерпевшие вызвали полицию, а бывший спортсмен был доставлен в госпиталь, где ему наложили несколько швов.

Остальные члены семьи не пострадали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2121975-vooruzhennye-grabiteli-napali-na-obladatelya-zolotogo-myacha-roberto-badzho-vo-vremya-prosmotra-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.